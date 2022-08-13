РФ через численні втрати не здатна проводити ротацію окупантів — гинуть ротами Російські окупанти почали промислову мобілізацію для продовження війни в Україні » Зеленський поговорив з Папою Римським Президент України поінформував Папу Римського про агресію, яку РФ здійснює проти України, та про страшні злочини Росії Про це Зеленський написав у Twitter. «Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні», — написав президент.