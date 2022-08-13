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Зеленський поговорив з Папою Римським

Папа Римський Франциск

Про це Зеленський написав у Twitter.

«Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні», — написав президент.

13 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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