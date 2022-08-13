Захисники вже знищили 43 400 окупантів

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 856 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 115 (+7) од,
- артилерійських систем – 978 (+3) од,
- РСЗВ – 261 (+0) од,
- засобів ППО – 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1) од,
- крилатих ракет – 187 (+2) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 (+15) од,
- спеціальної техніки – 91 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
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