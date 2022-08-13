У США заявили, що не передавали Україні зброю, яка могла уразити аеродром у Криму

У США заявили, що не передавали Україні далекобійну зброю, яка могла б досягнути аеродрому у окупованому Криму.
Пише «Голос Америки».
Про це заявив високопосадовець американського оборонного відомства.
Під час брифінгу у п’ятницю виокопосадовець Пентагону заявив, Україна не отримувала зброї, яка могла б досягнути військовий аеропорт «Саки» в окупованому росією Криму.
«Я не маю відповідей на питання про те, що сталося в Саках, єдине, що я можу сказати, що це не були ATACMS, бо ми не надавали їх Україні», – сказав чиновник Пентагону.
Чиновник додав, що вибух у Саках «мав значний вплив на російські повітряні сили та авіаційний персонал».
Нагадаємо, на території військового аеродрому в Новофедорівці в окупованому Криму, 9 серпня, пролунали вибухи.
Міністерство оборони РФ заявило 10 серпня, що на території аеродрому «Саки» сталася детонація кількох авіаційних боєприпасів.
У російських ЗМІ з посиланням на джерело у міноборони Росії повідомили, що причиною вибухів стало порушення вимог пожежної безпеки.
Судячи з супутникових знімків було знищено щонайменше 8-9 літаків, а також приміщення, схожі на склади з боєприпасами та зберігання пального.
Після вибухів на авіабазі розпочалася пожежа. Також була пошкоджена автотехніка персона аеродрому «Саки».
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