У США заявили, що не передавали Україні зброю, яка могла уразити аеродром у Криму

У США заявили, що не передавали Україні далекобійну зброю, яка могла б досягнути аеродрому у окупованому Криму.

Пише «Голос Америки».

Про це заявив високопосадовець американського оборонного відомства.

Під час брифінгу у п’ятницю виокопосадовець Пентагону заявив, Україна не отримувала зброї, яка могла б досягнути військовий аеропорт «Саки» в окупованому росією Криму.

«Я не маю відповідей на питання про те, що сталося в Саках, єдине, що я можу сказати, що це не були ATACMS, бо ми не надавали їх Україні», – сказав чиновник Пентагону.

Новофедорівка, АР Крим, 9 серпня 2022 Джерело: liveuamap Чиновник додав, що вибух у Саках «мав значний вплив на російські повітряні сили та авіаційний персонал».

Нагадаємо, на території військового аеродрому в Новофедорівці в окупованому Криму, 9 серпня, пролунали вибухи.

Міністерство оборони РФ заявило 10 серпня, що на території аеродрому «Саки» сталася детонація кількох авіаційних боєприпасів.

У російських ЗМІ з посиланням на джерело у міноборони Росії повідомили, що причиною вибухів стало порушення вимог пожежної безпеки.

Червоний колір вказує на незайману рослинність, а чорний на сліди від пожеж після вибухів на авіабазі “Саки”. 10.08.2022. Крим, Україна. Фото: Planet Судячи з супутникових знімків було знищено щонайменше 8-9 літаків, а також приміщення, схожі на склади з боєприпасами та зберігання пального.