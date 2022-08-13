Ердоган полетить до Байдена домовлятися про постачання літаків F-16 У США заявили, що не передавали Україні зброю, яка могла уразити аеродром у Криму » У МЗС РФ погрожують розширити «географічні завдання» війни у разі постачання Україні далекобійної зброї Росія попередила, що розширить «географічні завдання війни», якщо Україна отримає зброю великої дальності Про це повідомляють російські ЗМІ. Відповідну заяву зробив директор департаменту Північної Америки МЗС РФ Олександр Дарчієв. «Щодо кореляції масованих поставок Києву західних озброєнь з ходом та термінами спеціальної військової операції, то її чітко окреслив Сергій Лавров. Накачування України далекобійнішими системами призведе до того, що географічні завдання «спецоперації» відсуватимуться ще далі. Росія не може допустити, щоб на українській території, що залишилася, перебувало озброєння, що становлять пряму загрозу нашій країні, «ДНР», «ЛНР» і «звільненим» районам», — сказав Дарчієв. .