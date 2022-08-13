Росіяни били по Луганщині з авіації, артилерії й ракетами. ЗСУ знешкодили їхніх розвідників

Про повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

«Ворог випалює землю на в’їздах у Луганську область, бо не може подолати ці декілька кілометрів. Важко порахувати, скільки тисяч снарядів витримала ця територія вільної Луганщини за останні місяць-півтора. Окупанти годинами відпрацьовують артилерією, а потім штурмують із декількох сторін одразу», — наголосив він.

Росіяни 12 серпня намагались атакувати в районах Лисичанського нафтопереробного заводу та Білогорівки, але розвідка боєм завершилася відступом росіян. Також загарбники намагалися просунутися з боку Попасної в напрямку Бахмута.

Близько 10 разів окупанти спробували провести розвідку, однак ЗСУ знешкодили росіян, які просувалися за цими напрямками.

«Упродовж доби поблизу дев’ятьох населених пунктів росіянами нанесені авіаудари. За останню ніч ними випущені три ракети, чотири рази застосована реактивна та ствольна артилерія, двічі — міномети, ще два рази відбито танкові наступи ворога», — зауважив Сергій Гайдай.