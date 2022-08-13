Російські окупанти почали промислову мобілізацію для продовження війни в Україні

У Росії розпочали втілення прихованих заходів так званої “промислової мобілізації” компаній та підприємств оборонного сектору.

Також, наголошують у розвідці, воєнно-промислова комісія Росії (голова комісії – президент Володимир Путін) готує зміни до програми державного оборонного замовлення на 2022 рік. Вони передбачають збільшення витрат на 600-700 мільярдів рублів. Затвердження змін очікується на початку вересня.

Мета прихованої “промислової мобілізації” – забезпечення ведення бойових дій на території України. При цьому вже найближчим часом очікується введення аналогічних заходів на інших оборонних підприємствах рф, додають у ГУР.

“Кампанія з відміни відпусток також пов’язана із заходами встановлення повного контролю над пересуванням персоналу оборонних підприємств. Передусім – керівного складу, на тлі останніх гучних справ зі звинувачення у державній зраді окремих представників наукових кіл рф”, – підсумували у відомстві.

За даними української розвідки, наразі до складу державної компанії “ростех” входить понад 800 компаній та підприємств різних галузей виробництва. Портфель корпорації містить до 40% всього об’єму державного оборонного замовлення та пріоритетні цивільні програми.