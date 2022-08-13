Амбасадорка Німеччини в Україні порівняла Путіна з Гітлером Зеленський поговорив з Папою Римським » РФ через численні втрати не здатна проводити ротацію окупантів — гинуть ротами Через численні втрати російське командування розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни Про це пише Генштаб ЗСУ. «Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом. Все це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях», — йдеться у повідомленні. У Білорусі відбулась перевірка оповіщення збройних сил та готовності до застосування системи бойового управління.