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РФ через численні втрати не здатна проводити ротацію окупантів — гинуть ротами

Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі

Про це пише Генштаб ЗСУ.

«Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом. Все це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях», — йдеться у повідомленні.

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13 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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