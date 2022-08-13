Поставки российской нефти в Чехию возобновились

Поток российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновился в пятницу вечером, после более, чем недели блокировки платежей за транзит, сообщил чешский трубопроводный оператор MERO.

Поставки по трубопроводу «Дружба» в Чешскую Республику, Венгрию и Словакию были приостановлены с 4 августа, поскольку западные санкции не позволили украинской нефтепроводной компании «Укртранснафта» оплатить транзитный сбор, сообщила во вторник российская трубопроводная монополия «Транснефть».

Европейский банк согласился на транзакцию за транзит российской нефти через Украину, сняв блокировку.

«Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» на территорию Чехии возобновились сегодня в 20:00», — говорится в сообщении MERO.

Чешский нефтеперерабатывающий завод Unipetrol, подразделение польской PKN Orlen (PKN.WA), подтвердил, что его нефтеперерабатывающие заводы снова начали получать нефть через «Дружбу», добавив, что отключение на неделю не повлияло на его работу.

Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил ранее, что возобновление поставок последовало сразу за решением вопроса с оплатой.

«Мы нашли способ разблокировать оплату транзитного сбора за транспортировку нефти через «Дружбу», и поставка [нефти] скоро возобновится», — написал Сикела в Twitter.

«Сбой в поставках не повлиял на работу чешских нефтеперерабатывающих заводов и на рынок топлива», — добавил он.

Поставки из России покрывают половину потребностей Чехии в нефти.

Поставки нефти в Венгрию и Словакию были возобновлены в среду после того, как венгерский нефтеперерабатывающий завод MOL (MOLB.BU) и его словацкое подразделение Slovnaft нашли обходной путь самостоятельно заплатить «Укртранснафте».

Страны центральной Европы зависят от российской нефти лишь частично, но в значительной степени зависят от российского газа. Они добились своего исключения из вступающего в ближайшее время в силу запрета Европейского Союза на импорт российской нефти. Это исключение будет действовать до тех пор, пока эти страны не отрегулируют маршруты доставки и переработки нефти, которые позволят им принимать нефть от других поставщиков.