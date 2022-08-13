«Офіс президента думає про дострокові вибори й активно над ними зараз працює”, — Дана Ярова

Про це «Еспресо» заявила волонтерка Дана Ярова.

«Таке враження, що в головах представників Офісу президента війна завершилася. Зараз вони більше думають про свої рейтинги та політику, аніж про захист держави» — відзначила волонтер.

Водночас вона розповіла, що кілька партій запропонували їй йти у політику, а тому вона вирішила балотуватися до парламенту наступного скликання. Таким чином вона потрактувала нещодавній скандал із представницею партії «Слуг Народу» депутаткою Мар’яною Безуглою, яка звинуватила Дану та інших волонтерів у зароблянні на волонтерстві. На думку Ярової Безугла бачить у ній сильного конкурента, а тому «почала травити». «Це почалося ще з проєкту календаря «Як відьма скаже”, з допомогою якого ми вже зібрали майже півтора мільйона гривень для військових» — відзначила волонтерка.

Нагадаємо, що днями розгорівся скандал, який почалося із допису народної депутатки Ірини Геращенко, яка написала про допомогу для Збройних сил України. Зокрема йшлося про 11 броньованих машин для наших десантників. Мар’яна Безугла відреагувала на допис і звинуватила Геращенко у дволикості. На захист пані Ірини стали волонтери, яких пізніше Безугла назвала фейковими та звинуватила у зароблянні на волонтерстві.

Після того історія набула нового розвитку. Дана Ярова запросила нардепку до себе у волонтерський центр, щоб допомогти прийняти палети з гуманітарною допомогою, поставити на облік, розсортувати й таке інше. Аби та зрозуміла, чим займається Дана. Нардепка на запрошення не відповіла. Але й далі продовжила звинувачення на сторінці Дани Ярової, зокрема ображаючи її зовнішній вигляд.

Водночас на захист Ярової стали інші волонтери. Наприклад, речник спільноти InformNapalm та наразі чинний військовослужбовець Михайло Макарук звернувся до парламентського комітету з питань національної безпеки з вимогою дати належну оцінку діям Безуглої, що спрямовані на дискредитацію волонтерського руху в Україні та зриву громадської підтримки Сил Оборони України.