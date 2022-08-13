Минобороны Эстонии: Балтийское море станет внутренним морем НАТО

Эстония и Финляндия договорились объединить береговую оборону после вступления последней в военно-политический блок НАТО. Это позволит закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Iltalehti.

«Дальность эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива», – отметил Певкур. Он сообщил, что на встрече с министром обороны Финляндии они договорились об объединении обороны стран и обмене информацией.

Совместная противоракетная оборона позволит закрыть Финский залив от российских военных кораблей. «Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда к альянсу присоединятся Финляндия и Швеция», – подчеркнул Певкур.