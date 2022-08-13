Что должно стоять в спальне?

Спальня считается одной из самых простых в обустройстве комнат, поскольку предназначается для одной главной цели – здоровый отдых и крепкий сон. Дизайн интерьера подбирается с учетом личных предпочтений, а также особенностей планировки и площади комнаты.

При этом в спальне, как и в любой другой комнате дома или квартиры, есть ряд предметов мебели, которые должны присутствовать в интерьере вне зависимости от его стилевых особенностей. Давайте разберемся, без чего не обойтись в комнате для сна и отдыха?

Мебель для спальни – обустраиваем место для сна

Если вы хотите получить стильный дизайн спальни, портал Новый Дом предлагает десятки различных вариантов оформления пространства. Лофт, классический, минимализм, прованс или скандинавский стили – каждый из них подходит для комнаты отдыха, делает ее уютной и красивой.

Чтобы спальня была еще и практичной, позаботьтесь о наличии таких предметов мебели:

Кровать

Должна быть главным образом удобной и практичной. Вместе с кроватью уделите внимание выбору матраса – покупайте ортопедические модели, которые будут повторять контуры тела и подарят крепкий сон.

Размеры и дизайн кровати могут отличаться в зависимости от ваших требований и предпочтений. Что касается габаритов мебели, кровать может быть:

Односпальной, рассчитанной на одного человека. Полтора- или двуспальной. Такие модели подходят для двух человек. Двуспальные кровати могут иметь разные размеры. Самый большой – кингсайз – имеет габариты 200х200 см и больше. Детской. Если обустраиваете спальню для ребёнка, подбирайте кровать соответственно его возрасту. Для 2-х детей лучше выбирать двухъярусные модели. Детские кровати должны быть экологичными и абсолютно безопасными.

Прикроватные тумбочки

Расставляются непосредственно у кроватей и предназначены для хранения мелких вещей: мобильных телефонов, стакана воды, книжек, журналов и т.д.

Если не планируете хранить в шкафах тумбочки много вещей, можно заменить их прикроватными столиками или полками.

Шкаф для одежды

Если в квартире или доме есть гардеробная, шкаф в спальню ставить необязательно. В таком случае можно заменить его небольшим комодом для нижнего белья, домашней одежды.

Если же выбираете шкаф, присмотритесь к практичным и лаконичным вариантам. Например, шкаф-купе.

Дополнительные элементы, которые должны быть в спальне

Помимо непосредственно мебели, интерьер спальни сегодня сложно представить без таких элементов декора:

Шторы. Защищают комнату от проникновения первых солнечных лучей. Подбираются они в зависимости от того, на какой стороне находится спальня. Если окна выходят на южную или восточную сторону, лучше повесить шторы блэкаут, которые бы препятствовали ранним подъёмам от первого солнца – не хотите же вы летом вставать в 5 утра? Дополняются шторы обычно лёгким тюлем. Оттенок текстиля подбирается, исходя из цвета стен: может повторять его или наоборот – быть контрастным. Осветительные приборы. В спальне мало одной большой люстры. Возле кровати желательно поставить небольшие настольные лампы или повесить бра непосредственно у изголовья кровати. Так вы сможете читать книгу перед сном, быстро включить свет без необходимости вставать с кровати.

И обязательно позаботьтесь о расположении розеток. Они должны находиться непосредственно у кровати, чтобы вы могли подзаряжать мобильный телефон, планшет, наушники и т.д.

Как расставить мебель в спальне – практические рекомендации

Продумывая интерьер квартиры, в том числе и комнаты для отдыха, необходимо уделить внимание правильной расстановки мебели. Помещении должно получиться практичным и хорошо проходимым, чтобы вы, перемещаясь по нему, не цеплялись и не спотыкались об мебель.

Советы экспертов и идеи для оформления спальни предполагают такие тонкости расстановки мебели:

Изголовье кровати должно находиться у стены или любого высокого предмета мебели. Это создает ощущение комфорта и безопасности. Если кровать двуспальная, проход к ней должен быть продуман с двух сторон. И у каждой из них стоять прикроватная тумбочка, бра. А вот односпальную кровать лучше приставить к одной из стен. Это обеспечит комфортный сон и вместе с тем сохранит площадь комнаты. Шкаф в спальне ставьте вплотную к одной из стен. Только не к той, где находится окно. Комод обычно ставят напротив или сбоку от кровати. Если поставите комод напротив неё, можете получить отличную тумбу под телевизор.

Обустройство спальни – это сложный комплексный процесс, который желательно продумать заранее. Вы можете использовать специальные программы, спланировав наиболее практичную компактную расстановку мебели. Стиль интерьера комнаты и элементы декора могут разительно отличаться. Главное помнить об обязательных предметах мебели, без которых сложно представить современную спальню.