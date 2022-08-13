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Амбасадорка США відвідала центр «Я — Маріуполь» у Києві

Бріджит Брінк

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні в фейсбуці.

«Росія жорстоко і безсердечно знищила одне з найперспективніших міст України, убивши, затримавши та примусово депортувавши незліченні тисячі людей. Неможливо осягнути весь той жах, який пережили маріупольці, яких поневірянь і руйнувань, яким не повинно бути місця в нашому світі, вони зазнали», — заявила Бріджит Брінк.

У посольстві додали, що Маріуполь також є осередком надзвичайної хоробрості та стійкості.

Відомо, що центр комплексної підтримки переселенцям «Я – Маріуполь» відкрився у Києві наприкінці весни — 26 травня. Він знаходиться по вул. Антоновича, 39.  Це четвертий «Я-Маріуполь». Такі хаби працюють у Запоріжжі, Дніпрі та Вінниці. Тисячі маріупольців отримають допомогу – від гуманітарної підтримки до консультації психолога.

13 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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