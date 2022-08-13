Амбасадорка Німеччини в Україні порівняла Путіна з Гітлером

Про це пані посол Німеччини в Україні сказала в інтерв’ю Укрінформ.

«Історичні аналогії не завжди правильні, і Німеччина має особливу позицію, що нашу вину в Другій світовій війні не можна перевершити. Але, як і дуже багато німців, я кожного дня думаю про паралелі – вони просто очевидні, зокрема, і в масштабі того, що Путін хоче якусь імперію, і ми не знаємо, який її простір. Я справді дуже багато про це думаю», — сказала амбасадорка.

Анка Фельдгузен підтвердила, що у Німеччині знають про російські плани створення концтаборів для українців.

«Так, німці про це читають. Не всі, звісно, але наші медіа дуже багато про це пишуть – є багато докладних статей, в тому числі фахівців з України та навіть з Росії, які були змушені її залишити. Тобто інформація є. Чи люди це все читають із таким самим інтересом, як дипломати або інші професіонали, я не знаю. Але про це дійсно дуже багато говорять», — сказала дипломатка.