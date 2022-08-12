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Ворог обстрілами пошкодив частину промислових об’єктів ЗАЕС та інфраструктуру Енергодара, — мер Орлов

Енергодар, вибух

Про це він розповів в етері Еспресо.

«Останній тиждень окупанти поводяться досить активно, постійно обстрілюють з мінометів. Місцеве населення розказує, що час між виходом боєприпасу до його вибуху складає 2-3 секунди, тобто з відстані 1-3 кілометрів ведеться обстріл, як прилеглої території до ЗАЕС, так і території міста, приватних садиб та дачних кооперативів. На жаль, серед місцевого населення вже є постраждалі. Фіксується, що у результаті обстрілів пошкоджена промислова частина об’єктів атомної станції, також можемо констатувати пошкодження інфраструктури міста», — зазначив мер Енергодара.

Дмитро Орлов повідомив, що на кілька годин місто залишилося без світла, без водозабезпечення та водовідведення. Газопостачання в Енергодарі немає майже місяць, бо окупанти не пускають ремонтні бригади на центральний газовід.

«А зараз за результатами обстрілів на межі гуманітарної катастрофи залишається місто-супутник найбільшої атомної станції Європи. Це призводить до панічних настроїв у містян та працівників станції, які починають масово виїжджати з міста. Вже приблизно половина мешканців Енергодара виїхала на підконтрольну ЗСУ територію», — розповів Орлов.

12 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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