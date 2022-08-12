Удар по аеродрому в окупованому Криму: Forbes підрахував вартість знищеної авіатехніки росіян

Про це інформують на сайті Forbes Україна.

Різні джерела повідомляють, що на аеродромі Саки поблизу селища Новофедорівка в Криму знищили від 8 до 24 одиниць авіатехніки армії РФ, переважно — це винищувачі та розвідники.

На аеродромі базується 43-й окремий морський штурмовий авіаполк Чорноморського флоту. Ймовірно, саме звідси завдають ударів по півдню України.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив: «За кілька годин до вибухів американська компанія Planet Labs опублікувала супутникові знімки аеродрому – на них видно, що поблизу летовища стояло понад 20 літаків. Переважно винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, один важкий військово-транспортний Іл-76 та декілька гелікоптерів».

Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю $650 млн – $850 млн.

Після вибуху на світлинах видно значну кількість знищеної та пошкодженої техніки, зруйновані й складські будівлі. У той день Росія повідомляла, що літаки — неушкоджені.

Forbes оцінює приблизну вартість літаків армії РФ:

Су-30СМ – $50 млн

Су-24МР – $6 млн

Іл-76 – $86 млн.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія втратила на аеродромі Саки 9 військових літаків. Аналогічну кількість наводять українські розслідувачі «Схем».

«Якщо припускати, що всі дев’ять втрачених літаків були дешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат Росії – приблизно $55 млн, а якщо дорожчими Су-30СМ – $450 млн», — йдеться в повідомленні.

Проєкт розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі в Новофедорівці знищено щонайменше 11 літаків – п’ять винищувачів Су-30СМ та шість ударно-розвідувальних літаків Су-24МР.

«У такому разі вибухи в Новофедорівці коштували Росії приблизно $300 млн. Розвідники припускають, що зруйнованої авіатехніки може бути більше – імовірно, окрім підтверджених 11, було знищено ще чотири літаки, але поки це не доведено», — додають в Forbes.

Крім того, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm стверджує, що супутникові знімки не показують усіх наслідків удару. За даними їхніх джерел із Криму, втрати складають: вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно $380 млн.