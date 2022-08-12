У Німеччині судять військового, який шпигував на користь Росії

Про це повідомляє Reuters.

Прокуратура заявила, що Ральф Г., чиє прізвище не може бути повністю розголошене згідно з німецькими законами про конфіденційність, надав російським агентам «численні документи та інформацію» про німецьку армію з жовтня 2014 року до березня 2020 року, коли він був заступником командира загону.

За даними обвинувачення, підсудний допомагав своїм російським кураторам зрозуміти оборонну політику США та її партнерів по НАТО.

Ми вважаємо, що обвинувачений контактував із російською розвідувальною службою гру через кількох осіб, зокрема в російському посольстві в Берліні», — заявив федеральний прокурор Герд Кайзер.

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила колишнього офіцера у розголошенні російським агентам інформації про «Північний потік — 2», а також у тому, що він інформував росіян про резервні сили Німеччини та цивільну оборону. У прокуратурі стверджують, що завдяки підозрюваному російські спецслужби дізналися особисті та контактні дані високопоставлених військових офіцерів і менеджерів відомих компаній.

«Ми не змогли знайти доказів, що йому платили за надання інформації. Просто впало в очі те, що він неодноразово отримував запрошення на офіційні російські заходи», — зазначив прокурор.