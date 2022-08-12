Шольц уверен, что Германия справится с энергетическим кризисом

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его правительство не оставит сограждан замерзать и поможет им, если они будут не в состоянии оплачивать счета за энергию, но признал, что страна столкнется с серьезными проблемами в ближайшие месяцы.

Рост цен на топливо, вызванный войной России против Украины, стал серьезным финансовым бременем для многих в Германии и за ее пределами, вызвав опасения по поводу возможного недовольства.

«Мы сделаем все, чтобы помочь гражданам пережить это трудное время», – сказал Шольц, выступая в Берлине.

Он упомянул о многочисленных мерах, уже принятых правительством для облегчения финансовых проблем жителей страны и поиска альтернативных источников энергии на замену российской нефти, углю и газу.

Отвечая на вопрос, опасается ли он, что недовольство может вылиться в насильственные протесты, Шольц сослался на устойчивые традиции социального обеспечения в Германии и сказал: «Я не верю, что в нашей стране произойдут беспорядки».

В то же время канцлер признал, что предстоящей зимой будет «много требований», в то время как страна пытается совместить дефицит энергоносителей с давними планами по постепенному отказу от атомной энергетики и использования ископаемого топлива.