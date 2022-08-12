Прогноз погоди на вихідні 13–14 серпня: Захід — із грозами, на Сході — виснажлива спека

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних в Україні в різних регіонах сильно відрізнятиметься. Загальний діапазон температур по країні — від +23 до +35 °С.

Погода в суботу 13 серпня

На суботу ​​в Криму, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях синоптики прогнозують +33…+35 °С. На Миколаївщині та Херсонщині очікуються +30…+31°С, у Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях — до +31°С, на Закарпатті — +28 °С. В інших регіонах температура відповідатиме серпневій нормі: у західних областях — +24…+26 °С, у центральних та північних — +26…28 °С. Уночі стовпчики термометрів покажуть +13…+15 °С на Заході, +17…+19 °С — у північних та центральних регіонах, +21…+23 °С — на Півдні та Сході.

У Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях у суботу обійдеться без опадів. У решті регіонів пройдуть дощі з грозами. Особливо сильні зливи очікуються у Житомирській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській та Рівненській областях.

Погода в неділю 14 серпня

Спекотною та сонячною неділя видасться в Донецькій, Луганській та Харківській областях (+33…+35 °С), у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Сумській областях (+29…+31 °С), на Закарпатті, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині (+28 … +29 ° С). Також спекотно буде в Одесі та на Півдні (+28…+29 °С), але тут тиждень закінчиться дощами з грозами.

У західних регіонах та Черкаській області термометри покажуть комфортні +23…+25 °С, але варто приготуватися до дощу.

Погода у понеділок 15 серпня

У всіх областях, крім Донецької, Луганської та Харківської, погода на початку тижня буде дощовою. Повітря при цьому прогріється до +26…+28 °С у західних регіонах, до +31…+32 °С — у північних та центральних областях, до +33…+34 °С — на Півдні та Сході. Мешканцям Луганської та Донецької областей радимо залишатися опівдні вдома — повітря тут розжариться до +36…+37 °С.

Обережно, алергени!

Нагадуємо, зараз на всій території України активно цвітуть амброзія та полин. Намагайтеся не відкривати вікна в автомобілі (особливо за містом), якнайчастіше проводьте вологе прибирання і не сушіть речі на балконі, щоб на них не осів пилок рослин.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Євдокима, 13 серпня, був сильний вітер, наші предки готувалися до сніжної зими. А якщо над лісом стелився туман, можна було розраховувати на багатий урожай грибів найближчим часом.

На Медовий Спас, 14 серпня, оглядали трояндовій кущі — якщо всі квіти відцвіли, чекали на швидке похолодання. А дощ у цей день вважався «оберегом» від лісових та польових пожеж протягом найближчих місяців.