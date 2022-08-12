Петиція про звання Героя України для загиблого патрульного з «Азовсталі»: Зеленський дав доручення

Президент Володимир Зеленський доручив Прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання присвоєння звання Героя України загиблому на Азовсталі патрульному поліцейському з Маріуполя Даниїлу Сафонову.

Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію, яка зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів, повідомляє Укрінформ.

«Ураховуючи встановлений порядок представлення до присвоєння звання Герой України, я звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене питання і про результати поінформувати мене та автора петиції», — зазначив Президент.

Як пояснив глава держави, подання про присвоєння звання Герой України вносять Президентові Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Конституційний Суд, Верховний Суд, Вищий господарський суд, Офіс Генпрокурора, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також Комісія державних нагород та геральдики.

Водночас висунення кандидатури на присвоєння звання Герой України здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форми власності.

Автор петиції Віктор Горюненко звернувся до Президента з проханням присвоїти почесне звання Героя України патрульному поліції Маріуполя Сафонову Даніїлу Юрійовичу, 1993 року народження, який загинув 2 травня 2022 року при виконанні службових обов‘язків, «поклавши своє життя при захисті мирних мешканців міста Маріуполя на території заводу «Азовсталь».

Як повідомлялося, понад 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня за наказом вищого військового керівництва та під гарантії міжнародних гуманітарних організацій вони погодилися на евакуацію із заблокованого загарбниками меткомбінату «Азовсталь». Українські військові потрапили у в’язниці росії та «днр». Тривають перемовини про їх звільнення.