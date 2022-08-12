Намагаємося робити все, щоб збільшити пропускну здатність на кордоні, — посол у Польщі Зварич

Про це у інтерв’ю Еспресо заявив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич.

«Росіяни розбомбардували дуже багато логістичних маршрутів. В силу цих обставин зросло навантаження на автомобільні пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Через них здійснюється більшість вантажопотоку. Створюються величезні черги, особливо з вантажівок. Зростає невдоволення перевізників. Я б хотів особливий наголос зробити на тому, що це невдоволення потрібно скеровувати, в першу чергу, на того, хто є першопричиною. Це Путін та РФ, яка своєю війною поставила всіх нас у дуже непрості умови», — сказав він.

За словами Зварича, є велика політична волю з боку польського та українського урядів, щоб розвантажити ці пункти пропуску.

«Приймаються дуже швидкі, оперативні рішення, які стосуються лібералізації та контрольних функцій. В основному, коли це йдеться про транспортування зернових культур чи паливно-мастильних матеріалів. Намагаємось робити все можливе, щоб збільшити пропускну спроможність пунктів пропуску. Деякі з них зараз виключно призначені для обслуговування вантажного транспорту. Відбувається розбудова КПП «Краківець — Корчова», вдалось розмежувати смуги для легкового та вантажного транспорту», — зазначив посол.

Він додав, що обговорюється можливість створення нових пунктів пропуску.

«В українському уряді створена робоча група «Відкритий кордон». Завдання не лише розбудова пунктів пропуску, а й об’їзних шляхів. Вся прикордонна інфраструктура буде розбудовуватися. Це все відбувається в умовах війни, обмежених видатків, але робота іде досить ефективно. Проблема нам відома, над нею працюють обидва уряди», — сказав посол.

Зварич додав, що однією із ініціатив, яку відстоюють і український уряд, і президент є створення спільного контролю на пунктах пропуску.

«Це б заощадило час і ми б перейшли на новий рівень прикордонного контролю. Ми зараз з польською стороною відпрацьовуємо міжурядову угоду щодо цього і сподіваємось, що найближчим часом ми дійдемо порозуміння по тексту і ця угода буде підписана. На таку протяжність кордону недостатня кількість пунктів пропуску. Зараз стало очевидно, що потрібно скеровувати зусилля у їхню розбудову. Їх має бути набагато більше», — повідомив він.

Посол висловив сподівання, що кордон між державами функціонуватиме, як у країнах Шенгенської зони.

«Щоб кордон ЄС перемістився далі на схід, а на кордоні між Польщею та Україною ми б могли вільно переміщуватися, там само, як між Польщею і Німеччиною зараз», — підсумував посол.