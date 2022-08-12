Інфляція у липні була менше за прогноз НБУ

Темп зростання цін у липні пришвидшився до 22,2%, що було менше за прогноз Нацбанку завдяки повільнішим зростанням вартості пального та цін на фрукти й окремі овочі.

Про це повідомляє Національний банк.

Зростання інфляції в Україні насамперед зумовлене наслідками терористичних дій росії та тимчасової окупації окремих територій. Як наслідок, порушилися ланцюги постачання, були зруйнувані виробничі потужності та інфраструктура.

Наразі стримують зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло, а також часткове налагодження ланцюгів постачання.

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 22,6% р/р. Дорожчали м’ясні та рибні продукти, масло, кондитерські вироби та безалкогольні напої. Зросли ціни на соняшникову олію на тлі очікувань щодо активізації експорту та її високої вартості на світових ринках.

Пришвидшилося зростання вартості непродовольчих товарів (до 11,7% р/р), зокрема автомобілів, товарів для дому, електроніки, фармацевтичних товарів і товарів особистого догляду. Зниження цін на одяг та взуття сповільнилося. Це пов’язано як із вичерпанням старих запасів та обмеженим постачанням через дорогу на логістику, так і з реалізацією відкладеного попиту на тлі поступового повернення громадян до своїх місць проживання. Частковий вплив зумовила корекція офіційного курсу долара НБУ.

Зростання вартості послуг пришвидшилося до 14,9% р/р. Надалі вищими темпами зростала вартість послуг, пов’язаних із ремонтом житла, на тлі значного попиту громадян, які повернулися до своїх місць проживання, та дефіциту окремих витратних матеріалів та робочої сили.