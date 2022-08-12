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Добыча нефти в России снизится на 20% к началу 2023 года

Согласно данным МЭА, в июле Россия ежедневно добывала около 10,8 миллионов баррелей нефти. Это на 0,31 миллиона меньше, чем до её вторжения в Украину.

При этом из-за санкций, которые были наложены на Россию в ответ на её агрессию, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в Европу, США, Японию и Южную Корею сократился почти на 2,2 миллиона баррелей в день. Однако перенаправление потоков в Индию, Китай, Турцию и другие страны, а также сезонно более высокий внутренний спрос смягчил потери.

Евросоюз планирует значительно сократить импорт российской нефти с 5 декабря 2022 года. Через два месяца после этого в силу вступит полный запрет на поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз. Это приведёт к тому, что около 2,3 миллионов баррелей в день российской нефти и нефтепродуктов «придётся найти новые дома», говорят в МЭА.

12 августа, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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