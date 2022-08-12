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Чехія запропонує ЄС включити у новий пакет санкцій заборону на видачу віз росіянам

Чехія

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на AFP.

«Повна заборона російських віз усіма членами ЄС може бути ще однією дуже ефективною санкцією», – каже Ліпавський у заяві, поширеній серед держав-членів ЄС.

Там також йдеться про те, що країна винесе обговорення питання на неформальне засідання міністра закордонних справ, яке пройде у Празі наприкінці серпня.

«У час російської агресії, коли Кремль продовжує ескалацію, не може бути й мови про звичайний туризм для російських громадян», – зазначає Ліпавський.

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12 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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