Чехія запропонує ЄС включити у новий пакет санкцій заборону на видачу віз росіянам

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на AFP.

«Повна заборона російських віз усіма членами ЄС може бути ще однією дуже ефективною санкцією», – каже Ліпавський у заяві, поширеній серед держав-членів ЄС.

Там також йдеться про те, що країна винесе обговорення питання на неформальне засідання міністра закордонних справ, яке пройде у Празі наприкінці серпня.

«У час російської агресії, коли Кремль продовжує ескалацію, не може бути й мови про звичайний туризм для російських громадян», – зазначає Ліпавський.