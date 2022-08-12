Бен Уоллес: российское вторжение в Украину обречено на провал

На сегодняшней конференции стран, помогающих Украине противостоять российской агрессии, выступил министр обороны Британии Бен Уоллес. Он заявил, что российское вторжение в Украину «буксует» и «начинает проваливаться».

«Пока мы видим, что они терпят неудачи и вряд ли когда-нибудь добьются успеха в оккупации Украины.

Вторжение буксует, его планы постоянно меняются, и сегодня Россия сосредоточена только на частях южных и восточных регионов — это очень, очень далеко от их изначального плана трехдневной так называемой спецоперации.

Эти три дня сегодня превратились в 150 дней, и спустя почти полгода мы видим значительные потери и в плане оборудования и среди российского личного состава», — цитирует Уоллеса газета Guardian.