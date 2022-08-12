Європа заблокувала росактиви на 86 млрд євро

Про це повідомляє ВВС із посиланням на дані, наданих фінансовими відомствами різних країн.

«Сума заморожених активів не є показником ефективності санкцій. Це лише моментальний знімок, і його значущість може коливатися в обох напрямках», – повідомили в пресслужбі Швейцарського державного секретаріату з економічних питань (SECO). Там зазначили, що також блокують та знімають заморозку після запитів з боку бізнесу.

У Швейцарії станом на 7 липня заморожено фінансові активи на суму 6,7 млрд швейцарських франків (6,9 млрд євро), а також 15 об’єктів нерухомості.

У Франції загальна сума заморожених активів російських фізичних осіб і компаній, що потрапили під санкції, становить 1,2 млрд євро, повідомили ВВС у міністерстві економіки та фінансів Франції. Йдеться насамперед про фінансові активи та нерухомість.

У відомстві уточнили, що загальна сума заморожених у Франції активів, пов’язаних з росією, – 24 млрд євро, більшість із яких це заморожені резерви ЦБ.

У Швеції загальна сума заморожених активів росіян становить 37 млн євро. У міністерстві закордонних справ Швеції пояснили ВВС, що кошти та активи залишаться замороженими доти, доки не буде знято санкції з їхніх власників.

Німеччина підраховує заморожені активи росіян та російських компаній спільно з білоруськими. Загальна сума активів, пов’язаних із двома країнами, станом на 1 серпня становить 4,28 млрд євро, повідомили у федеральному міністерстві фінансів Німеччини.

Раніше влада Бельгії повідомила про заморожування активів російських фізичних осіб і компаній на 50,5 млрд євро. У цю суму увійшли готівка та цінні папери. Санкції торкнулися 1229 осіб та 110 компаній.

Також у Данії було заморожено російських активів на 5 млн євро.