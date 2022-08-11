Звільнення Криму відбуватиметься у короткий термін, — Чубаров

Таку думку він висловив в етері програми «Вердикт з Сергієм Руденком» на телеканалі «Еспресо».

«У воєнній доктрині колишнього СРСР Криму відводилася особлива роль. Крим російською мовою називався «Непотопляемый авианосец». У цій доктрині з Криму мали наноситися удари по США та іншим країнам. Росія відновила цю доктрину. З окупацією українського Криму, Москва поставила завдання перетворити Крим на військову фортецю», — зауважив Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також додав, що з окупованої території Криму Росія погрожує країнам НАТО.

«Наші союзники вже побачили, як Крим захищений силами ППО Росії — і це блеф, блефом є й інші аспекти російської воєнної сфери. Це має надати нам усім впевненість у тому, що звільнення Криму відбуватиметься у короткі терміни, без жорстоких боїв. Росія на той момент буде на етапі свого тотального падіння», — наголосив Чубаров.