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ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 на 9 процентов за неделю

По данным организации, число новых случаев инфицирования осталось относительно неизменным

Всемирная организация здравоохранения в своем еженедельном отчете о пандемии сообщила, что за последнюю неделю число смертей от коронавируса сократилось на 9 процентов, в то время как число новых случаев осталось относительно стабильным.

По данным ВОЗ за последнюю неделю от COVID-19 скончались более 14 тысяч человек и было зарегистрировано около 7 миллионов новых случаев инфицирования.

В западной части Тихого океана произошел 30-процентный всплеск заболеваемости, в то время как в Африке она снизилась на 46 процентов.

ВОЗ заявила, что доминирующим штаммом по-прежнему является субвариант ВА.5 «омикрона», на долю которого приходится около 70 процентов всех секвенированных вирусов, информация о которых передана в крупнейшую в мире публичную базу данных вирусов.

11 августа, 2022 | Tags: | Category: Мир, Новости

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