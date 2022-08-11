ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 на 9 процентов за неделю

Всемирная организация здравоохранения в своем еженедельном отчете о пандемии сообщила, что за последнюю неделю число смертей от коронавируса сократилось на 9 процентов, в то время как число новых случаев осталось относительно стабильным.

По данным ВОЗ за последнюю неделю от COVID-19 скончались более 14 тысяч человек и было зарегистрировано около 7 миллионов новых случаев инфицирования.

В западной части Тихого океана произошел 30-процентный всплеск заболеваемости, в то время как в Африке она снизилась на 46 процентов.

ВОЗ заявила, что доминирующим штаммом по-прежнему является субвариант ВА.5 «омикрона», на долю которого приходится около 70 процентов всех секвенированных вирусов, информация о которых передана в крупнейшую в мире публичную базу данных вирусов.