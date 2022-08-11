Весы аналитические: принцип работы, особенности, выгодная покупка в Украине

Аналитические весы являются разновидностью лабораторного аналога, использующегося при проведении физического или химического анализа, где требуется особо точное получение результата измеряемой массы вещества. Поэтому, дискретность такого оборудования не превышает 0,1 мг. Также, у аналитических весов 2-й и 1-й класс точности производимых измерений.

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Принцип работы

Весы аналитические отличаются от другого весового оборудования высокой точностью, поэтому они нуждаются в аккуратном обращении, поскольку нарушения инструкции могут сбить калибровку или полностью вывести их из строя. Их особенностью и узнаваемой чертой является наличие защитного кожуха с обеих сторон платформы, которая необходима для расположения взвешиваемых образцов. Также, такая защита нужна, чтобы естественный воздушный поток не оказывал влияния на точность производимого измерения.

Принцип функционирования данных весов основывается на электромагнитном уравновешивании взвешиваемого образца и дальнейшем проведении измерения, которое сформировалось в результате данного действия электросигнала, преобразуемого в цифровой формат и выводимого на экранное табло.

Плюсы использования аналитических весов нашего производства

Ключевые преимущества весов аналитических, производимых нашей компанией «Весы Аксис Украина», заключаются в:

возможности эксплуатации в стационарной или передвижной лаборатории;

широком разнообразии разновидностей и конструкций;

наличии в комплектации аксессуаров, которые необходимые для проведения исследовательской работы;

наличии интеллектуальной электронной системы в более дорогостоящих моделях, которые позволяют сохранить и сравнить результаты проведенного измерения;

низком расходе энергии во время проведения лабораторных взвешиваний – наши аналитические весы не нуждаются в громоздких элементах питания.

За счет такого количества достоинств высокоточное весовое оборудование нашего производства является лидером рынка Украины.

Наш каталог аналитических весов наполнен разнообразными моделями, отличающимися удобством транспортировки и эксплуатации, повышенной комфортностью и оснащенностью функцией, позволяющей экономить электроэнергию.

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Наша компания завоевала огромную популярность в стране и за её пределами, что объясняется:

приемлемыми ценами на все модели аналитических весов;

надёжностью оборудования – наши весовые устройства проходят обязательную сертификацию;

большой модельный ряд – у нас в ассортименте представлены аналитические весы с разным наибольшим пределом взвешивания: 60 г, 120 г, 160 г, 220 г, 310 г;

идеальным качеством – оборудование производится из лучших материалов, поэтому не подвержено коррозионным воздействиям и быстрому износу;

комплексным подходом к обслуживанию – предоставляем профессиональный гарантийный и постгарантийный сервис;

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