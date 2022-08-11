Україна відновила резервне електропостачання ЗАЕС – МАГАТЕ

Україна відновила резервну лінію живлення захопленої російськими військами Запорізької АЕС, яка до цього була з’єднана з енергосистемою лише однією лінією із чотирьох основних.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з ядерної енергетики повідомило про відновлення живлення, посилаючись на Держінспекцію з ядерного регулювання.

«Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення лінії, яка може використовуватися для забезпечення ЗАЕС електроенергією в разі потреби», – йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріно Гроссі назвав відновлення резервної лінії позитивною подією.