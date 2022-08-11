 
«  
  »

Україна відновила резервне електропостачання ЗАЕС – МАГАТЕ

Україна відновила резервну лінію живлення захопленої російськими військами Запорізької АЕС, яка до цього була з’єднана з енергосистемою лише однією лінією із чотирьох основних.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з ядерної енергетики повідомило про відновлення живлення, посилаючись на Держінспекцію з ядерного регулювання.

«Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення лінії, яка може використовуватися для забезпечення ЗАЕС електроенергією в разі потреби», – йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріно Гроссі назвав відновлення резервної лінії позитивною подією.

11 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  