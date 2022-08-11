У Китаї поширюється новий небезпечний вірус

Вчені відстежують новий вірус тваринного походження у східному Китаї, який заразив щонайменше кілька десятків людей.

Про це повідомляє ВВС.

Новий геніпавірус Langya (або LayV) був виявлений у 35 пацієнтів у провінціях Шаньдун і Хенань. Хвороба супроводжувалася такими симптомами як лихоманка, втома та кашель.

Один із вчених, які досліджують новий вірус, Ван Лінфа з медичної школи Duke-NUS у Сінгапурі, сказав, що випадки вірусу Langya, виявлені на даний момент, не були летальними або дуже серйозними, тому, на йому думку, немає підстав для паніки.

Вчений, однак, зазначив, що медичній спільноті потрібно бути напоготові, оскільки багато вірусів, які існують у природі, можуть мати непередбачувані наслідки для людини.

Зазначається, що вірус Langya був виявлений у 27% протестованих землерийок, що свідчить про те, що кротоподібні ссавці можуть бути для нього “природними резервуарами”. Аналізи близько 5% собак і 2% кіз також дали позитивний результат.

Поширення вірусів від тварин до людей, яке називається зоонозом, здебільшого має обмежений вплив на здоров’я людини, однак деякі зоонозні віруси, такі як Nipah та Hendra, що також відносяться до сімейства геніпавірусів, можуть бути смертельно небезпечними для людини.