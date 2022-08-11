Розвідка Британії: у РФ проблеми з експортом зброї через війну

Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бронетехніку через винятковий попит на озброєння власних сил в Україні та посилення впливу західних санкцій.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у четвер, повідомляє «Європейська правда«.

Відзначається, що Білорусь нещодавно оприлюднила подробиці про новий, модернізований всередині країни основний бойовий танк Т-72Б.

Білорусь, ймовірно, розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації, щодо якої був контракт з російською державною компанією «Уралвагонзавод».

«Росія довгий час вважала оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів. Однак її військово-промисловий потенціал нині перебуває під значним тиском, а довіра до багатьох її систем озброєння була підірвана через їхній зв’язок з поганою ефективністю російських військ у війні в Україні,» — заявила британська розвідка.