 
«  
  »

Російський літак-розвідник двічі зайшов у зону ППО Аляски

Російський літак-розвідник двічі зайшов у зону ППО Аляски

Американські військові відстежили та ідентифікували російські літаки, які двічі за два дні влітали в зону розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.

Про це повідомила пресслужба об’єднаної системи протиповітряної оборони Північно-Американського континенту NORAD, роботу якої забезпечують американські на канадські ППО.

Зазначається, що Аляска межує з РФ через Берингову протоку. В обох випадках було зафіксовано один літак-розвідник.

“У двох окремих випадках упродовж останніх двох днів NORAD у регіоні Аляски виявив, відстежив та ідентифікував російські розвідувальні літаки, які входили та діяли в зоні ППО Аляски”, – сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що літаки РФ не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади.

Нагадаємо, що 6 липня речник російського парламенту В’ячеслав Володін спробував налякати Сполучені Штати Америки та згадав про те, що Аляска, яка є одним зі штатів США, колись була російською. Він сказав, що США “повинні завжди пам’ятати про історію Аляски”.

11 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  