Російський літак-розвідник двічі зайшов у зону ППО Аляски

Американські військові відстежили та ідентифікували російські літаки, які двічі за два дні влітали в зону розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.

Про це повідомила пресслужба об’єднаної системи протиповітряної оборони Північно-Американського континенту NORAD, роботу якої забезпечують американські на канадські ППО.

Зазначається, що Аляска межує з РФ через Берингову протоку. В обох випадках було зафіксовано один літак-розвідник.

“У двох окремих випадках упродовж останніх двох днів NORAD у регіоні Аляски виявив, відстежив та ідентифікував російські розвідувальні літаки, які входили та діяли в зоні ППО Аляски”, – сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що літаки РФ не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади.

Нагадаємо, що 6 липня речник російського парламенту В’ячеслав Володін спробував налякати Сполучені Штати Америки та згадав про те, що Аляска, яка є одним зі штатів США, колись була російською. Він сказав, що США “повинні завжди пам’ятати про історію Аляски”.