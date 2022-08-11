Річна інфляція в Україні прискорилась до 22,2%

Інфляція в Україні в липні відносно червня впала до 0,7%, але у річному вимірі зросла до 22,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Інфляція на споживчому ринку в липні 2022 року порівняно з червнем 2022 року становила 0,7% (проти 3,1% минулого місяця), з початку року – 18,2%.

У липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 8,7%) подорожчали яйця.

Повідомляється, що на 5,1–1,1% зросли ціни на продукти переробки зернових, рис, свинину, сало, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, масло. Водночас на 5,4–1,9% подешевшали фрукти, яловичина та овочі.

За даними Держстату, ціни на транспорт знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,4%. Водночас на 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

Ціни на житлово-комунальні послуги зросли на 0,5%. Однак підвищення стосується тільки утримання, ремонту та прибирання житла, оскільки уряд ввів мораторій на підвищення комунальних тарифів на період воєнного стану.