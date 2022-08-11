Річна інфляція в Україні прискорилась до 22,2%

Про це повідомляє Державна служба статистики.
Інфляція на споживчому ринку в липні 2022 року порівняно з червнем 2022 року становила 0,7% (проти 3,1% минулого місяця), з початку року – 18,2%.
У липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 8,7%) подорожчали яйця.
За даними Держстату, ціни на транспорт знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,4%. Водночас на 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.
Ціни на житлово-комунальні послуги зросли на 0,5%. Однак підвищення стосується тільки утримання, ремонту та прибирання житла, оскільки уряд ввів мораторій на підвищення комунальних тарифів на період воєнного стану.
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