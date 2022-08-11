РФ формує добровольчий батальйон ще в одній із областей

Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що російські офіційні особи «майже сформували» 3-й армійський корпус, який базується в Муліно, Нижній Новгород.

В Інституті також наголошують, 10 серпня губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що область сформує новий добровольчий батальйон для відправлення на Донбас. Кличков заявив, що в батальйон приймуть усіх охочих віком від 18 до 60 років і що добровольці отримають 250 тис. рублів при підписанні контракту на три місяці. У свою чергу очільник Чечні Рамзан Кадиров сказав, що 9 тис. російських військовослужбовців готові перекинути в Україну з Чечні і що 10 тис. резервістів «чекають свого часу».

«Центр стратегічних комунікацій України 10 серпня повідомив, що російські війська проводять відкриту рекламну кампанію нібито новосформованої військової частини та розсилають адресні SMS-повідомлення для вербування жителів окупованого Маріуполя. У звіті також зазначено, що кремль робить «все можливе, щоб уникнути масового призову етнічних росіян». Маріупольська міськрада заявила, що російські чиновники не формують новий підрозділ, а замість цього відправляють новобранців прямо на передову», — йдеться у звіті.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні — Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська.

Також експерти зауважили, що українські чиновники назвали вибухи 9 серпня у Криму початком контрнаступу України на Півдні, припускаючи, що українські військові очікують інтенсивних боїв у серпні та вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.

Також вони стверджують, що «російські офіційні особи залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму, розташовану за 225 км за російськими лініями, у результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель».

Ключові висновки аналітиків ISW