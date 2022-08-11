Пожар во Франции привел к эвакуации 10 тысяч человек

Природные пожары охватили департамент Жиронда на юго-западе Франции, уничтожая жилые дома и вынудив эвакуироваться 10 тысяч человек, некоторые из которых забирались на крыши домов, когда огонь приближался.

Небо в округе стало черно-оранжевым из-за дыма, поднимающегося над лесами, и отсветов пламени. Пожары продолжали выходить из-под контроля, несмотря на усилия пожарных, которых поддерживали самолеты, сбрасывавшие воду.

Пожары, уничтожившие территорию около 6200 гектаров, перекинулись на соседний департамент Ланды.

Франция, как и остальная Европа, столкнулась этим летом с несколькими волнами жары и самой сильной засухой за всю историю наблюдений.

В стране зарегистрированы десятки природных пожаров, включая по меньшей мере восемь крупных.