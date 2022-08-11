Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма » Потенціал збройних сил Білорусі надто слабкий, щоб погрожувати Україні, — білоруський опозиціонер Ексміністр культури Білорусі, заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі, білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів, що всі демократичні Telegram канали та ЗМІ Білорусі сьогодні приділяють увагу нічним вибухам у районі білоруського аеродрому Зябровка Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо». «Білоруські Telegram канали повідомляють, що вибухи у районі білоруського аеродрому Зябровка було чутно опів на першу ночі, а Міністерство оборони Білорусі заявляє, що інцидент стався близько 23:00. Ми бачимо розбіжність в інформації. Лукашенко вже заявляв, якщо будуть погрози з боку України, Білорусь відреагує миттєво та дасть відсіч. Все це маячня, у Лукашенка немає з ким та немає чим давати відсіч. У нього немає боєздатних, мотивованих військових. Він частину озброєння передав РФ. Потенціал збройних сил Білорусі надто слабкий, щоб погрожувати Україні», — наголосив Латушко.