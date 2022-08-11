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Потенціал збройних сил Білорусі надто слабкий, щоб погрожувати Україні, — білоруський опозиціонер

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Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Білоруські Telegram канали повідомляють, що вибухи у районі білоруського аеродрому Зябровка було чутно опів на першу ночі, а Міністерство оборони Білорусі заявляє, що інцидент стався близько 23:00. Ми бачимо розбіжність в інформації. Лукашенко вже заявляв, якщо будуть погрози з боку України, Білорусь відреагує миттєво та дасть відсіч. Все це маячня, у Лукашенка немає з ким та немає чим давати відсіч. У нього немає боєздатних, мотивованих військових. Він частину озброєння передав РФ. Потенціал збройних сил Білорусі надто слабкий, щоб погрожувати Україні», — наголосив Латушко.

11 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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