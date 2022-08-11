Посол Китаю в РФ назвав США «ініціатором і головним винуватцем» війни в Україні

Про це китайській посол сказав в інтерв’ю російському агентству ТАСС, цитує Reuters.

Чжан Ханьхуей сказав, що Вашингтон «заганяє Росію в кут через неодноразові розширення оборонного альянсу НАТО та підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві».

«Як ініціатор і головний призвідник української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну. Їхня (США, — ред.) кінцева мета — виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій», — додав він.

У виданні зауважили, що слова посла схожі на одне з виправдань Росії щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки.

Як відомо, Росія розглядала Китай як союзника після запровадження Заходом санкцій проти неї.