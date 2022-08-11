Підрив моста біля Чонгару не вплинув би на наступ росіян з Криму, – Резніков

Підрив моста біля Чонгару на адмінмежі України з окупованим Кримським півостровом не зупинив би наступ росіян

Так вважає Міністр оборони Олексій Резніков.

Своїми судженнями він поділився в інтерв’ю УП.

Глава Міноборони також зазначив, що з Криму є кілька сухопутних шляхів.

«Можу сказати лише одну річ, я цей аргумент застосував, захищаючи наших військових під час засідання цього парламентського комітету: усі, хто кричить «Все пропало, міст не підірвали!», послухайте в першу чергу військових!

І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку», наголосив Резніков.

Міністр також підкреслив, що це «відповідально сказав один із військових генералів, який зараз знаходиться в політичній опозиції».

Він також додав, що питання Чонгару і розмінування моста буде розслідуватися після перемоги.

«Це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету. Я був на ньому разом із генералом Залужним, нашим головнокомандувачем, і начальником Генерального штабу генералом Шапталою.

Нашими військовими було дане наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування.

І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки й оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності», підкреслив глава Міноброни.

Зі слів Резнікова, це питання військових, і вони «самі зацікавлені у проведенні такого розслідування».

Наразі СБУ і контррозвідка збирають і фіксують всі факти. Під час розслідування мають встановити, чи «мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи це була безглузда недбалість когось».