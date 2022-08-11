Paramount назвала дату премьеры «Соник 3»

Студия Paramount Pictures объявила, что «Соник 3» выйдет в кинотеатрах 20 декабря 2024 года.

Таким образом, ёж будет бороться за внимание зрителей с «Аватаром 3» Джеймса Кэмерона, который должен выйти в конце 2024 года.

По данным издания The Hollywood Reporter, построенный на основе игрофой франшизы Sonic the Hedgehog от Sega, фильм Paramount 2020 года «Соник 2» собрал огромные 72,1 миллиона долларов дома и более 401 миллиона долларов в мировом прокате. Фильм стал самой большой экранизацией видеоигр за все время. Во франшизе сыграли Джеймс Марсден, Джим Кэрри и Бен Шварц.