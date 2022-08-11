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Норвегія теж допомагатиме тренувати українських військових у Британії

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам у четвер оголосив, що його держава долучиться до масштабної програми підготовки українських військовослужбовців у Великій Британії.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на NRK.

«Українські сили гостро потребують подальшої підготовки й освіти. Норвегія позитивно ставиться до британської ініціативи тренувати українських військових у Великій Британії. Ми надішлемо своїх інструкторів для базової солдатської підготовки, як і деякі інші країни», – сказав Грам на конференції в Копенгагені.

Раніше міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових. До цього про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада.

11 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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