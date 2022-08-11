McDonald’s офіційно оголосив про відновлення роботи ресторанів в Україн

У компанії McDonald’s оголосили про рішення поетапно відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці корпорації на Facebook.

У мережі швидкого харчування нагадали, що 24 лютого призупинили свою роботу в Україні через війну – що і далі триває.

«Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу. Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів», – оголосили в McDonald’s.

Рішення компанії вже привітав очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба.

«Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: «Мак» повертається.

Як ви знаєте, ми вели довгі переговори і переконували McDonald’s відновити роботу в Україні. Я вдячний керівництву компанії за ухвалене рішення. І окрема подяка усім, хто долучився до цієї адвокації у США та в Україні», – написав він.

Міністр звернув увагу, що справа «далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони українців».

«Повернення великої американської компанії – це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни. Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, частина відновлення України», – наголосив він.