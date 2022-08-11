Генсек ООН закликав вивести військових РФ із території ЗАЕС

Про це йдеться в заяві ООН.

«Я закликаю вивести будь-який військовий персонал і обладнання з підприємства та уникати будь-якого подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території», — наголосив Гутерреш.

Генсек додав, що ООН «продовжує повністю підтримувати важливу роботу МАГАТЕ та його зусилля щодо забезпечення безпечної експлуатації Запорізької атомної електростанції».

«Я закликаю сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до місця. Ми повинні чітко розуміти, що будь-яка потенційна шкода Запорізькій чи будь-яким іншим ядерним об’єктам в Україні чи будь-де ще може призвести до катастрофічних наслідків не лише для найближчих околиць, а й для регіону та за його межами, — додав він.