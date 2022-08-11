Джонсон і Макрон далі підтримувати Україну

Керівники Великої Британії і Франції наголосили на намірах далі допомагати Україні на тлі активних боїв у російсько-українській війні.

В офіційних заявах Лондона і Парижа йдеться, що зобов’язання пролунали 9 серпня в телефонній розмові британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона та французький президент Еммануеля Макрона.

У викладі Єлисейського палацу сказано, що «президент і прем’єр-міністр підтвердили рішучість намірів підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно, а також зберігати високий рівень координації між партнерами, щоб задовольнити військові, гуманітарні та економічні потреби українців».

З Давнінґ стріт 10 передають, що Джонсон і Макрон «наголосили на важливості продовження підтримки народу України в його боротьбі».

«Вони погодилися, що британські та французькі зусилля у навчанні й оснащенні українських солдатів дають на війні значні наслідки, і що не можна допустити західної втоми від війни», — сказано у британському викладі.

Британський уряд цього літа започаткував масштабну програму військового навчання українців на базах у Великій Британії, що має охопити загалом приблизно 10000 новобранців з України.

7 серпня Швеція оголосила, що також надсилає в Британію своїх військових інструкторів на додаток до фахівців з Нової Зеландії, Канади і Данії.

Франція стала однією з держав, що надала Україні важку далекобійну артилерію та забезпечила навчання українських військових для використання тієї зброї.

У повідомленні про розмову Макрона і Джонсона французька сторона окремо зупинилася на тому, що Париж і Лондон на тлі світової продовольчої кризи, спричиненої російською агресією проти України, підтримують так звані «лінії солідарності» — координаційну програму Європейського Союзу, що допомагає Україні збільшити експорт сільськогосподарської продукції залізничними, автомобільними й річковими через Європу.

Борис Джонсон нещодавно подав у відставку з посади керівника урядової Консервативної партії, але залишається прем’єром-міністром до вересня, коли його має замінити, або Ліз Трас або Ріші Сунак — фіналісти партійних виборів.

І Трас, і Сунак наголосили, що вони будуть продовжувати британську допомогу Україні у боротьбі з російською агресією.