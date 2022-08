У США висунили обвинувачення іранцю за підготовку замаху на ексрадника Трампа та колишнього держсекретаря США Санкції Заходу повноцінно вдарять по економіці РФ лише наприкінці 2023 року » Доклад RUSI: западные микрочипы – «спасательный круг» российского оружия В российском вооружении, применяемом на Украине, обнаружено более 450 электронных компонентов иностранного производства, выпущенных компаниями США, Евросоюза и Азии Два ключевых события текущий недели в сфере вооружений привлекли внимание общественности; оба связаны с войной России против Украины. Министерство обороны США анонсировало крупнейший пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, в который входит ряд высокотехнологичных продуктов: таких, как ракеты для артиллерийских ракетных систем HIMARS M-142 и М-270, ракеты класса «земля-воздух» для систем ПВО NASAMS и другие. В то же время армия агрессора активно применяет боеприпасы и системы, в которых, как выяснилось, массово используются в качестве ключевого звена микрочипы производства США (две трети от общего количества), а также Великобритании, Германии, Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Нидерландов – стран, введших против агрессора жёсткие санкции. Британский Королевский институт объединенных служб (Royal United Services Institute, RUSI), старейший британский аналитический центр в области обороны и безопасности, основанный в 1831 году, опубликовал доклад о содержании электронных компонентов российского вооружения, применяемого в Украине. Доклад озаглавлен красноречиво: «Селиконовый «спасательный круг»: западная электроника в сердце российской военной машины» (Silicon Lifeline: Western Electronics At The Heart Of Russia’s War Machine). Авторы объёмного исследования – Джеймс Бирн, Гэри Сомервилл, Джо Бирн, Джек Уотлинг, Ник Рейнольдс и Джейн Бейкер (James Byrne, Gary Somerville, Joe Byrne, Jack Watling, Nick Reynolds And Jane Baker) с самого начала вторжения изучали многочисленные образцы использованного и брошенного в Украине российского оружия (27 типов – начиная от крылатых ракет и заканчивая системами противовоздушной обороны), в апреле они подготовили предварительный отчёт и, наконец, теперь выпустили финальную версию своего исследования, звучащую как технологический приговор российскому военно-промышленному комплексу: «Российское оружие критически зависит от западной электроники, и при этом приводит к гибели тысяч украинцев», – заявил агентству Reuters соавтор доклада Джек Уотлинг. Импортное сердце. А также глаза и мозг «Расследования показывает, что российские военные по-прежнему полагаются на иностранные микрочипы во всём, от тактических радиостанций до беспилотных летательных аппаратов и высокоточных боеприпасов большой дальности, и что западные правительства не спешили ограничивать доступ России к этим технологиям, даже после вторжения президента Путина в Крым в 2014 году», – пишет Reuters. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые приводит агентство Reuters, за первые пять месяцев войны Россия выпустила по Украине более 3650 ракет. Среди них, в частности, современные 9М727 (один из боеприпасов комплекса «Искандер-K») и Х-101 воздушного базирования. 9М727 может маневрировать перед ударом по цели на высоте 500–700 метров с ускорениями до 20–30 G, а её скорость при спуске с баллистического участка траектории может достигать 5–6 MACH (скоростей звука). Считается, что российская сторона намеренно занижает данные о дальности изделия (до 500 км), чтобы уложить её в рамки договора по ограничению ракет средней и меньшей дальности. США считают, что Россия нарушила условия этого договора. Ракета весит 3.8 тонны при длине 7.3 метра и диаметре почти метр, а боевая часть тянет на 480 килограммов. Она содержит традиционную инерциальную (то есть основанную на гироскопах) систему наведения – и тогда так называемое «круговое вероятное отклонение» при указанной дальности составляет 30–70 метров, что очень плохо. Зато если установить блок наведения на финальном этапе полёта по GLONASS (российский аналог спутниковой навигации GPS), то точность составит уже 5–7 метров – почти как у американских аналогов. Вот этот-то высокоточный блок Россия и не может изготовить самостоятельно: детали для него, как выяснилось, произведены американскими компаниями Texas Instruments Inc и Advanced Micro Devices Inc, а также Cypress Semiconductor, которая в настоящее время принадлежит немецкой Infineon Technologies AG – показало расследование RUSI. Похожая ситуация с ракетой Х-101, которая использовалась для нанесения ударов по украинским городам, включая Киев, с самолётов, который боялись заходить в воздушное пространство Украины и стреляли из района Курска или бассейна Каспийского моря. Несколько меньшая по размеру (диаметр 742 миллиметра, вес боеголовки 400 килограммов) ракета имеет инерциальную система наведения с оптико-электронной коррекцией и головку самонаведения; считается, что ракета способна сменить цель, когда уже находится в полёте. Каждый её запуск обходится российским налогоплатильщикам, по данным открытых источников, в 13 миллионов долларов. Значительная часть из этих денег идет на приобретение 31 иностранного компонента, в частности – американской корпорации AMD Xilinx. Если спуститься на тактический уровень, то ярким примером является российский разведывательный беспилотник «Орлан-10», предназначенный для координации артиллерийских ударов и «новая» реактивная системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Российская пропаганда преподносит РСЗО «Торнадо-С», как новое поколение: её ракеты имеют не только инерциальное, но и спутниковое наведение через GLONASS – по образцу высокоточных американских систем HIMARS. Стреляет «Торнадо» 300-милимитровой управляемой ракетой 9М549 с заявленной дальностью полета 120 километров и точностью 7–15 метров. «На борту имеется сложный вычислительный блок, а также трехосный волоконно-оптический гироскоп и блок обработки спутниковых навигационных сигналов, что позволяет корректировать курс боеприпаса в полете, обеспечивая большую точность на больших дальностях. Гироскоп ракеты содержит программируемую в полевых условиях матрицу (FPGA) производства Altera Corporation, в то время как блоки обработки спутниковых навигационных сигналов и вычислительные блоки основаны на высокоскоростных модулях статической оперативной памяти (SRAM) производства Cypress Semiconductor», – сообщают авторы доклада. С «Орланами» дело обстоит еще хуже: беспилотники всегда были слабым местом российского военного инжиниринга, не даром Россия пытается купить их то в Турции, то в Иране. В якобы российском «Орлане» «видеокамера выпускается Sony и установлена на карданном приводе производства Hextronik, США, – говорится в британском докладе. – Он плавно увеличивает масштаб, чтобы обеспечить точную идентификацию целей. Система управления полетом «Орлана-10», которая удерживает его над целью, основана на микроконтроллере STM32F103VC от швейцарской компании STMicroelectronics. Беспилотник приводится в действие двигателем японской компании Saito Seisakusho. Вместе они делают «Орлан-10» надежным летательным аппаратом с дальностью полета до 120 километров, – замечают авторы доклада с лёгкой иронией. – Навигационный чип «Орлана» представляет собой модуль GNSS u-blox Neo-M8, координаты передаются оператору через приемопередатчик, производимый Analog Devices». Радист сообщает артиллерийским расчётам данные о прицеливании по УКВ-радиостанции Р-168 «Акведук». Казалось бы, цифровая радиостанция – не самое сложное устройство; её выпускают на российских заводах в Сарапуле, Воронеже и Ярославле, и она выглядит вполне отечественной. Но это не так. Как выяснили авторы доклада, разобрав трофейное устройство, «в плату управления радиостанции встроен микроконтроллер производства американской компании Analog Devices и цифровой сигнальный процессор производства Texas Instruments. Плата передатчика, через которую голос оператора кодируется и передается по цепочке, также оснащена западными компонентами, а также кремниевым портом с фазовой автоподстройкой (PLL), изготовленным южнокорейской компанией». Таким образом, в большинстве систем вооружения западные компоненты необходимы российским военным для обеспечения точности. Без всей этой импортной начинки российские артиллеристы вряд ли смогли бы попасть в цель, впрочем, недостаток точности до сих пор компенсировался массированностью обстрелов: старых боеприпасов низкой точности СССР/Россия накопили достаточно много. Российские технологии еще со времён «Катюш» были сосредоточены на плотности огня, ведущегося по площадям, и достигающего нужного боевого поражения цели за счёт количества боеприпасов и не считаясь с побочными эффектами. В то же время американские военные конструкторы сосредоточилась на повышении точности и избирательности боевого воздействия, позволяющих максимально избежать лишних жертв, разрушений и других нежелательных и дорогостоящих для последующего восстановления последствий. Такая тактика даёт возможность, успешно решая военные задачи, избегать побочных эффектов, снижать политический и экономический ущерб военных действий – в конечном счёте их себестоимость. Об этом, в частности, говорит полковник в отставке Дэвид Джонсон (David Johnson), эксперт вашингтонской независимой некоммерческой корпорации RAND: «Наша цель по крайней мере последние 30 лет состояла в том, чтобы избежать побочного ущерба и предотвратить жертвы среди гражданского населения. Русских это не волнует; на самом деле они используют своё оружие в качестве орудия террора». Авторы доклада RUSI цитируют по газете «Известия» от 26 мая 2022 года оптимистичную оценку ситуации Владимиром Путиным: «Да, конечно, не все удалось сделать за прошедшие годы в области импортозамещения… Но это ничего не значит: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое». Таким образом, точность и избирательность огневого воздействия не входит в число российских военных приоритетов. Этим и объясняется тот факт, что постоянные попадания в гражданские объекты в Украине (вокзалы, больницы, роддома, объекты культуры, жилые здания) могут являться либо результатом сознательного планирования, либо нехватки западных комплектующих, полагают эксперты. Крепкие традиции государственной контрабанды Закономерен вопрос: откуда Россия берёт западные электронные компоненты в таком количестве? Эксперт по разведке и обороне корпорации RAND Джон Парачини (John Parachini, Senior Intl./Def Researcher, RAND Corporation) считает: «В эпоху глобализации торговля принесла пользу действительно всем странам. Неудивительно, что многие микроэлектронные устройства двойного назначения, а также микросхемы, флэш-накопители и микросхемы памяти широко доступны. И торговля, которая имела место в мире последние два десятилетия, была взаимовыгодной. Один из ее аспектов заключается в том, что в оружейных системах таких авторитарных стран, как Россия, присутствуют компоненты из многих стран: США, Европы и азиатских демократий. Со временем это может измениться – по мере того, как санкции начинают работать. В докладе RUSI правильно говорится: компаниям необходимо соблюдать осторожность и соблюдать ограничения экспортного контроля. Тогда доступность микроэлектронных компонентов оружейных систем постепенно будет снижаться». Джон Парачини напоминает, что США также может применять в своей конечной продукции микрочипы, изготавливаемые в других странах. «Соединенные Штаты проектируют самые сложные микрочипы в мире, но большой объем затем производится на Тайване, в Южной Корее, некоторые в Китае. Проектирование – это ключевой этап производства и мы являемся мировым лидером на данный момент. Однако основная мера предосторожности, которую следует принять, – сборка большего количества микрочипов и микроэлектроники в самих Соединенных Штатах. В этом смысл закона, подписанного на днях президентом Джо Байденом: о поддержке и развитии производства полупроводников, микрочипов, микроэлектроники внутри США». В начале украинской войны соцсети облетели фотографии и сообщения о мародерстве солдат российской армии, воровавших в домах украинцев стиральные машины, микроволновые печи и бытовую электронику. По иронии, «многие иностранные электронные компоненты, которые встречаются в бытовых приборах ежедневного пользования, таких как микроволновые печи, не подпадают под экспортный контроль…, но могут применяться и в военной технике», – цитирует агентство Reuters доклад RUSI. «Многие из иностранных компонентов стоят всего несколько долларов, и российские компании могли купить их до начала вторжения в Украину он-лайн, через отечественных или международных дистрибьюторов, потому что их можно было использовать в невоенных целях», – констатирует доклад. Любопытно, что несмотря на дешевизну этих деталей, они так и не были освоены промышленностью России. Из 450 различных видов уникальных компонентов иностранного производства в 27 системах вооружений, исследованных авторами доклада, только «81 уникальный компонент классифицируется как товар двойного назначения и подвергался экспортному контролю со стороны США, что указывает на то, что военно–промышленный комплекс России в последние десятилетия смог успешно обойти ограничения». «Некоторые коммерческие комплектующие, – говорится в докладе, – российским вооруженным силам было сравнительно легко приобрести через отечественных или международных оптовиков, а другие, вероятно, были приобретены подпольными сетями, управляемыми российской службой внешней разведки (СВР) или главным разведывательным управлением (ГРУ)». Многое, что Россия могла легально купить до 2014 или до 2022 года – теперь стало недоступно для легальных коммерческих закупок из-за санкций. В отчете подробно и увлекательно описываются примеры «этого продолжающегося шпионажа со стороны Советского Союза до возобновления вторжения России в Украину в 2022 году». «Шпионские операции Кремля и незаконные закупки западных компонентов – не новая история. На протяжении почти столетия разведывательные службы страны уделяли приоритетное внимание сбору научно-технической информации и приобретению важнейших технологий для российских оружейных программ, – пишут британские исследователи. – Озабоченный поддержанием паритета с Западом, Советский Союз создал огромную инфраструктуру операций технического шпионажа и обработки поступающей информации, связанных с советскими исследовательскими институтами». Авторы доклада приводят множество интересных примеров шпионского прошлого, в том числе – историю, опубликованную Василием Митрохиным, бывшим офицером КГБ, уехавшим на Запад: «В перечень приоритетных целей проникновения входили IBM и Texas Instruments. КГБ даже удалось внедрить шпиона во французский офис Texas Instruments еще в 1964 году. Масштабы этой операции были разоблачены только в 1981 году, когда Владимир Ветров – советский инженер, работавший на КГБ – предоставил французской разведке 4 тысячи секретных документов, касающихся деятельности «Линии Х», отдела технического сбора, подчиненного управлению «Т» 1-го главного управления КГБ». «Согласно документу, который позже был назван «Прощальным досье», советская деятельность была очень масштабной: в операциях участвовали агенты КГБ по всему миру, – продолжают британские эксперты свой исторический экскурс. – Огромные объемы научно-технической информации и материалов из западных стран: 61.5% шпионских материалов поступило из США, 10.5% – из Западной Германии, 8% – из Франции, 7.5% – из Великобритании и 3% – из Японии. Усилия «Линии X» увенчались ошеломляющим успехом. Согласно оценкам ЦРУ 1982 года, Советы полностью скопировали американскую ракету класса воздух-воздух AIM-9 Sidewinder, которая стала в СССР первой инфракрасной самонаводящуюся ракетой «Вымпел К-13.38». Sidewinder был лишь одним примером из сотен. Советы приобрели другие ракеты, такие как переносная зенитная система FIM-43 Redeye (General Dynamics), получили данные о подсистеме наведения американской баллистической ракеты LGM-30 Minuteman… и информацию на огромном спектре других систем». Казалось, что распад Советского Союза положил конец разделению мира на два враждебных лагеря. «Однако российские спецслужбы, по-видимому, лишь временно замедлили эту деятельность, – вынуждены констатировать авторы доклада RUSI. – Уже в 2012 году в США были предъявлены обвинения одиннадцати лицам в том, что они руководили контрабандной группой, стремившейся экспортировать критически важные технологии, такие как микроэлектроника, для российских правительственных учреждений, включая российские военные и разведывательные службы. Целью контрабандной сети были несколько американских компаний, в том числе Texas Instruments и Analog Devices, которые заявили, что их ввели в заблуждение российские агенты, работающие на Arc Electronics – подставную компанию, которая закупала эти товары и переправляла их в Россию… В период с 2002 по 2012 год Arc Electronics поставила военной техники для Министерства обороны России на сумму 50 миллионов долларов». «Большая часть закупок Россией западной микроэлектроники для военных включала использование поддельных сертификатов конечного пользователя, подставных компаний и перевалок, – уточняет доклад. – Закрытие этих сетей является первым шагом в сдерживании российской оборонной промышленности, но поскольку Россия реструктурирует свою архитектуру закупок, злоупотребляет Венской конвенцией о дипломатических отношениях, стремится коррумпировать и внедриться в регулирующие органы, то предотвращение будущей утечки таких компонентов в Россию потребует значительной и постоянной бдительности». Авторы британского доклада признают, что «в последние месяцы правительство США продолжало преследовать российские подпольные сети закупок. Всего через месяц после вторжения 2022 года Министерство финансов США объявило в розыск более 30 частных лиц и компаний, которые закупали важнейшие западные технологии для российских спецслужб». По мнению аналитиков, сеть закупок была организована на базе компании Serniya Engineering и ООО «Сертал»: «На сайте компании, зарегистрированной по адресу невзрачного многоквартирного дома на окраине Москвы, она значилась как «поставщик электронных компонентов», производимых Texas Instruments, Analog Devices, Cypress Semiconductors, NXP Semiconductors, STMicroelectronics и ряда других. Примечательно, что компоненты, произведенные этими компаниями, были одними из самых многочисленных, обнаруженных на российских оружейных платформах в Украине», заключают эксперты RUSI. «После вторжения России в Украину Соединенные Штаты объявили о широких санкциях, чтобы попытаться ослабить российскую экономику и вооруженные силы. Это включало запрет на продажу в Россию многих микрочипов. Страны Европы, а также Япония, Тайвань и Южная Корея – все ключевые страны–производители чипов – объявили о подобных ограничениях. Analog Devices заявила, что компания закрыла свой бизнес в России и дала указание дистрибьюторам прекратить поставки. Texas Instruments заявила, что соблюдает все законы стран, где они работают, и детали, найденные в российском оружии, были разработаны для коммерческих продуктов. Intel заявила, что «не поддерживает и не допускает использования своих продуктов для нарушения прав человека». Infineon заявила, что «глубоко обеспокоена» тем, что ее продукты используются для целей, для которых они не были предназначены. AMD заявила, что строго соблюдает все мировые законы об экспортном контроле», – говорится в докладе. Несмотря на былые конспиративные успехи, сегодня ситуация с поставками западных комплектующих у российских оружейников стала крайне тяжелой. «Столкнувшись с широким спектром новых санкций после вторжения в Украину в феврале 2022 года, Кремль стоит перед непростой задачей замены этих компонентов при одновременном создании альтернативных цепочек поставок для их доставки в страну, – пишут эксперты. – Потеряв и израсходовав огромные объемы высококачественных систем вооружения, военно-промышленный комплекс России нуждается в большом количестве новых компонентов для поддержания своих боевых операций и оснащения своих вооруженных сил для будущих боевых действий. Хотя некоторые компоненты и могут быть получены из Китая, многие критически важные составляющие российского оружия – не могут быть заменены. Без необходимых внутренних производственных мощностей Россия и ее вооруженные силы остаются крайне уязвимыми для многосторонних усилий, направленных на перекрытие этих потоков компонентов и повышение издержек ее агрессии в Украине», – утверждает доклад RUSI. Однако Марк Кансиан (Mark Cancian), полковник в отставке, бывший сотрудник министерства обороны США, старший советник вашингтонского Центра стратегических международных исследований (Senior Adviser, Center for Strategic and International Studies) предостерегает от излишнего оптимизма: «Важно отметить, – говорит он в интервью Русской службе «Голоса Америки», – что когда мы говорим о действии санкций, речь идет о восстановлении российских вооруженных сил, а не о продолжении текущей операции. Русские производили только одну-две сотни ракет в год, так что даже если бы они могли продолжать в том же темпе, они производили бы ракеты, которые не имели бы большого значения для текущего конфликта, если бы не старые запасы. Новое производство будет иметь большое значение для восстановления российской армии, ведь когда-нибудь война закончится. Россия постарается восполнить утраченное вооружение, особенно ракеты, и ей понадобится много чипов. RUSI рекомендует ввести ограничения еще более жесткие, чтобы Москве было трудно восстановить армию с тем же уровнем возможностей, который у них был раньше». Что будет дальше? Война в Украине «быстро приводит к деградации российских вооруженных сил. В нашем докладе, который содержит анализ компонентов и функционирования 27 самых современных военных систем России, включая крылатые ракеты, системы связи и комплексы радиоэлектронной борьбы, делается вывод о том, что деградация российского военного потенциала может стать постоянной», – пишут британские авторы. Чтобы этот процесс не застопорился, авторы доклада RUSI дают ряд рекомендаций: — пересмотреть и усилить существующий экспортный контроль; — активно сотрудничать на международном уровне в выявлении и закрытии российских сетей тайных закупок; — запретить лицензионное производство чувствительной микроэлектроники в государствах, поддерживающих Россию; — препятствовать третьим странам и юрисдикциям осуществлять реэкспорт или перевалку контролируемых товаров в Россию. Украинская война также радикально изменит мировой рынок оружия, считают эксперты, – минимум по двум причинам. О первой афористично говорит Андерс Ослунд (Anders Åslund), старший научный сотрудник шведской исследовательской организации Стокгольмский Форум Свободного Мира (Stockholm Free World Forum): «Кто захочет покупать российское оружие после того, как оно так плохо зарекомендовало себя в Украине?» Во-вторых, Россия, скорее всего окажется неспособной поддерживать запасными частями уже проданные оружейные комплексы. Марк Кансиан говорит: «Русские экспортировали много оружия, они делали это как по финансовым причинам, так и для усиления своего политического влияния. Это оружие было достаточно совершенным и при этом намного дешевле западного, поэтому и оказалось привлекательным для многих стран. Но теперь это будет сложнее, потому что прежде всего русским будет трудно его произвести. Кроме того, я думаю, что многие страны будут с осторожностью относиться к покупке российского оружия, опасаясь, что они не смогут получить запасные части, и окажутся не в состоянии эксплуатировать его в условиях действующих и будущих санкций». С этим подходом согласен и Джон Парачини: «Оружие высокого качества по разумным ценам – хороший лозунг для таких покупателей, как Индия. Россия является крупным производителем оружия и не исчезнет совсем с международного рынка. Но появятся большие вопросы к качеству и способности эффективно поддерживать продукцию в будущем, потому что российская оборонно-промышленная база в последние годы атрофировалась и атрофируется дальше. Можно ожидать, что другие участники международного рынка вооружений отнимут часть доли у России». «Российское правительство предприняло попытку решить проблему путем импортозамещения, – говорится в докладе RUSI. – Впоследствии этот подход был ими же признан нежизнеспособным. В результате Россия теперь должна либо разрабатывать новое и, вероятно, менее эффективное оружие, либо уклоняться от санкций, что стало важнейшим приоритетом для ее спецслужб. Перевалочные центры третьих стран и подпольные сети, управляемые российскими спецслужбами, в настоящее время работают над созданием новых маршрутов для обеспечения доступа к западной микроэлектронике», – констатирует доклад RUSI. «Военная мощь России поддерживается силиконовым «спасательным кругом», который проходит от США через Великобританию, Нидерланды, Германию, Швейцарию и Францию до Тайваня, Южной Кореи и Японии, – выносят свой приговор авторы британского доклада. – Без этого спасательного круга российские военные будут обречены использовать все более устаревающие технологии, не имея средств для обеспечения точности и эффективности на поле боя. Это может привести к тому, что Россия станет все более зависимой от Китая в своих вооружениях или вернется к идее быстрой эскалации до применения тактического ядерного оружия – учитывая неблагоприятную динамику, с которой ей приходится сталкиваться в обычных операциях», – предостерегает доклад RUSI. Поэтому непосредственно остановить агрессию предстоит не столько санкциям, сколько украинским вооруженным силам при помощи тех вооружений, которые они сейчас получают. Комментируя новый пакет военной помощи Украине, Марк Кансиан говорит: «Никакая взятая в отдельности система вооружения не переломит ситуацию и не приведет к быстрой победе: легендарной «серебряной пули» не существует. Но кумулятивный эффект от поставок оружия, думаю, будет важен: всё это попадает на линию фронта по мере того, как украинцы набираются опыта в боевом применении новых типов боеприпасов».