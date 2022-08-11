Держави ЄС окремо прийматимуть рішення щодо видачі віз росіянам, — Єврокомісія

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на слова представниці Єврокомісії Аніти Хіппер.

На запитання, чи підтримує Єврокомісія припинення видачі туристичних віз росіянам, вона відповіла так:

«Через незаконну, невиправдану агресію Росії проти України передусім Україна, але і держави-члени ЄС постали перед безпрецедентними викликами. Я не відповідатиму «так» чи «ні» на ваше запитання, оскільки ми вже розробили детальні рекомендації державам-членам щодо застосування рішення про часткове обмеження режиму візової лібералізації з Росією. Це в компетенції держави-члена — розглядати кожну заяву і відмовляти на підставі загрози громадському порядку чи внутрішній безпеці».

Крім того, Хіппер нагадала про ще одну проблему у процесі видачі віз росіянам.

«Є ще один елемент, який слід взяти до уваги. Це той факт, що багато працівників консульств були вислані з Росії, що ще більше ускладнює процес обробки візових заявок для громадян РФ», — сказала представниця Єврокомісії.

Водночас за її словами, на рівні ЄС з державами-членами тривають дискусії з цього приводу.

Представниця Єврокомісії нагадала, що країни Євросоюзу повинні виконувати міжнародні зобов’язання і забезпечити, щоб завжди була категорія людей, яким візи видаються у будь-якому випадку: з гуманітарних причин, для членів родин громадян ЄС, для журналістів чи дисидентів.