Данія виділить 820 млн крон на зброю, оснащення та навчання ЗСУ

Данія анонсувала новий пакет військової допомоги для України на суму 820 мільйонів крон (приблизно $100 млн). Він передбачає навчання ЗСУ та закупівлю озброєння для української армії.

Про це повідомили на сайті Міноборони країни.

«Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен оголосила про новий комплексний пакет допомоги в розмірі приблизно 820 мільйонів датських крон на фінансування зброї та навчання. Це означає, що загальний обсяг зброї та військових пожертвувань Данії перевищує 3 мільярди крон», – йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен під час виступу на церемонії відкриття Конференція північноєвропейських союзників з підтримки України у Копенгагені. Фото: fmn.dk.

Більша частина коштів, виділених урядом Данії, буде спрямована на фінансову підтримку закупівлі зброї для української армії. Також приблизно 100 мільйонів витратять на навчання українських військовослужбовців у Великій Британії.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Данія долучиться до навчання українських військових та направить до Великої Британії 130 інструкторів.