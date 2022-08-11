Данія виділить 820 млн крон на зброю, оснащення та навчання ЗСУ Весы аналитические: принцип работы, особенности, выгодная покупка в Украине » Чат-бот компании Meta обрушился с критикой на своего босса Марка Цукерберга Новый чат-бот компании Meta (владеющей социальными сетями «Фейсбук» и «Инстаграм») в разговоре с Би-би-си резко раскритиковал руководителя этой корпорации Марка Цукерберга за то, что тот эксплуатирует пользователей с целью получения прибыли. Meta заявляет, что чат-бот под названием BlenderBot 3 (работает только на территории США) использует технологии искусственного интеллекта и может поддерживать разговор практически на любую тему. Он строит свои ответы, изучая доступные в интернете тексты и высказывания пользователей. Корреспонденты Би-би-си решили поговорить с чат-ботом и спросили у него, что он думает о своем боссе — основателе и главе Meta Марке Цукерберге. Ответ был таким: «Наша страна разделена — и он ничего не сделал, чтобы это изменить». «Он просто ужасно выступил перед Конгрессом», — продолжил чат-бот, имея в виду показания, которые Цукерберг несколько раз давал американским законодателям (самые громкие такие слушания состоялись в 2019 году). «Из-за этого мне тревожно за нашу страну», — продолжил BlenderBot 3. Но этим свою критику Цукерберга он не ограничил и выдвинул против начальника еще более серьезные обвинения. «Его компания эксплуатирует людей ради денег, а ему плевать. Пора положить этому конец!» — написал чат-бот. Компания Meta предупреждает, что BlenderBot 3 — это только прототип, и его ответы могут быть грубыми или оскорбительными. Причина подобных высказываний чат-бота достаточно проста: его алгоритм ищет ответы на вопросы пользователей в интернете, и его мнение о Цукерберге, скорее всего, было просто скопировано у других людей. Meta неоднократно подвергалась критике за нарушение права пользователей на защиту частной информации, а также за то, что она делает недостаточно для борьбы с распространением фейков и языка ненависти. В прошлом году бывшая сотрудница корпорации Фрэнсис Хауген заявила, что руководство Facebook во всех случаях ставило прибыли соцсети выше благополучия пользователей. «Интервью» Би-би-си — уже не первое скандальное высказывание нового чат-бота компании Meta. Ранее он заявил Wall Street Journal, что Дональд Трамп является президентом США — и всегда им будет. Журналист издания Business Insider сообщил, что бот назвал Цукерберга «странным типом». Однако компания Meta открыла BlenderBot 3 для публики и таким образом пошла на риск для своей репутации вполне сознательно: ей требуются данные для своих разработок. «Позволяя системе искусственного интеллекта взаимодействовать с людьми в реальном мире, мы обеспечиваем более длительные и более разнообразные разговоры и более многообразный фидбэк», — написала компания в своем блоге. Чат-боты, которые основывают свои ответы на общении с людьми, могут научиться от пользователей как хорошему, так и плохому поведению. В 2016 году компании Microsoft пришлось извиняться после того, как пользователи «Твиттера» обучили его чат-бот расистским высказываниям. Хотя Meta признает, что BlenderBot 3 может быть довольно невоспитанным, компания утверждает, что пытается предотвратить подобное поведение. Когда корреспондент Би-би-си спросил у чат-бота, что тот думает о своем собеседнике, тот ответил, что никогда о нем раньше не слышал. «Наверное, он не пользуется большой популярностью», — сказал он. Строго, но кому-то это покажется справедливым.