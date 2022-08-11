Брэд Питт подтвердил слухи о возможном завершении карьеры

Голливудская звезда, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми», БАФТА и прочи, а также соучредитель кинокомпании Plan B Entertainment, Брэд Питт развенчал порожденные им же слухи о завершении карьеры.

«Мне действительно нужно поработать над своими формулировками. Я хотел сказать, что уже достиг среднего возраста и хочу знать, как тратить это время. Но я никогда не был парнем с пятилетним планом. Я просто живу одним днем», — цитирует артиста портал Deadline.

Ранее в интервью глянцу GQ актер заявлял, что больше, чем 30-летнюю работу в киноиндустрии уже пора заканчивать.

«Я на последнем дыхании. Это последний семестр или триместр», – сообщил Питт.

В то же время 58-летний актер добавил, что хотел бы создавать что-то новое и дальше.

«Я один из тех, кто общается через искусство. Я просто хочу всегда творить. И если я ничего не делаю, то в известной степени умираю», – отметил Питт.