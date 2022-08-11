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Близько 43 тис. військових, 1846 танків і 772 дрони: втрати РФ

Орієнтовні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • особового складу — близько 43 тис. (+200) окупантів;
  • танків — 1846 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин — 4100 (+14) од.;
  • артилерійських систем — 974 (+3) од.;
  • реактивних систем залпового вогню — 261 (+0) од.;
  • засобів ППО — 134 (+1) од.;
  • літаків — 232 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 193 (+0) од,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 772 (+6) од.;
  • крилатих ракет — 185 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 3018 (+13) од.;
  • спеціальної техніки — 90 (+1) од.

Упродовж 10 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

11 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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