Хочу вести свою рубрику

Розвідка Британії: у РФ проблеми з експортом зброї через війну Гауляйтер окупантів Балицький назвав можливу дату псевдореферендуму в Запоріжській області » Близько 43 тис. військових, 1846 танків і 772 дрони: втрати РФ Орієнтовні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять: особового складу — близько 43 тис. (+200) окупантів;

танків — 1846 (+14) од.;

бойових броньованих машин — 4100 (+14) од.;

артилерійських систем — 974 (+3) од.;

реактивних систем залпового вогню — 261 (+0) од.;

засобів ППО — 134 (+1) од.;

літаків — 232 (+0) од.;

гелікоптерів — 193 (+0) од,

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 772 (+6) од.;

крилатих ракет — 185 (+0) од.;

кораблів/катерів — 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн — 3018 (+13) од.;

спеціальної техніки — 90 (+1) од. Упродовж 10 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.