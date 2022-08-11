Норвегія теж допомагатиме тренувати українських військових у Британії Генсек ООН закликав вивести військових РФ із території ЗАЕС » Близько 13 тисяч білорусів погодились воювати в Україні, — Генштаб ЗСУ Близько 13 тисяч колишніх та чинних військовослужбовців Білорусі погодилися брати участь у війні проти України на боці армії РФ Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу. «За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій та ОМОНу підписали згоду на війну проти нашої держави. Основний мотив – матеріально-фінансовий. Ніякої ідеологічної складової в діях окупаційних військ немає. Ніхто не вірить у «денацифікацію», «захист прав російськомовного населення». Страх і гроші – основні чинники російської військової присутності», — сказав він. За словами Громова, біля державного кордону України розгорнуто шість батальйонів Збройних сил Білорусі.