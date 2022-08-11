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Близько 13 тисяч білорусів погодились воювати в Україні, — Генштаб ЗСУ

білоруські військові

Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

«За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій та ОМОНу підписали згоду на війну проти нашої держави. Основний мотив – матеріально-фінансовий. Ніякої ідеологічної складової в діях окупаційних військ немає. Ніхто не вірить у «денацифікацію», «захист прав російськомовного населення». Страх і гроші – основні чинники російської військової присутності», — сказав він.

За словами Громова, біля державного кордону України  розгорнуто шість батальйонів Збройних сил Білорусі.

11 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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